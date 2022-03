Fanny Lu le sigue cantando al amor con nuevo sencillo "Valió la pena"

Cargando...

“Valió la pena” es el título del más reciente sencillo de la cantante, actriz y modelo colombiana Fanny Lu, tema que inicialmente solo era para dedicárselo a su novio pero que, por su fuerte carga de amor y optimismo, se convirtió en un mensaje de empoderamiento a las mujeres y un himno a los finales felices.

"Ha sido muy especial redescubrir el amor para mí, que ha cambiado de dimensión y que me ha transformado la vida con un amor sano y un amor que realmente me hace feliz, auténticamente feliz", dijo en una entrevista con Efe Fanny Lu, quien es conocida internacionalmente como la "Reina del tropipop".

Sobre el video de la canción, que fue grabado a la orilla del mar en la población de Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barranquilla, Fanny Lu contó que se aprovecharon las locaciones del recién inaugurado muelle, así como el malecón, entre otros, para contar la historia "en un lugar lleno de magia, historia, romance y atardeceres hermosos".

"Me pareció bonito compartir esta canción, que no era para lanzar sino para ese hombre que me ha hecho feliz y después decidimos que ese mensaje no lo podíamos guardar", explicó Fanny Lu, quien está comprometida con el peruano Mario Brescia, un empresario a quien conoció durante unas vacaciones en Lima.

La artista, que se ha destacado durante su carrera por su compromiso social, es embajadora de buena voluntad de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los derechos de las mujeres, las niñas y los niños.

"Yo tengo un compromiso con la mujer muy lindo y si el lanzamiento de la canción no hubiese sido el mes de la mujer, le hubiese dado ese mismo espíritu, porque para mí el empoderamiento de la mujer es motivación. Cada canción mía es una manera de compartir con las demás mujeres mi historia de vida", agregó.

La artista aseguró: "mi historia de amor me ha permitido creer en los finales felices. En el amor que no duele, que no lastima, un amor sano. Confirmo que vale la pena esperar hasta encontrar el amor que mereces, el amor de verdad. Porque no hay que conformarse con un amor tóxico, no hay que justificar ni la violencia ni el maltrato".

"'Valió la pena', como dice la canción, es una invitación a volver a creer en el amor, pero no cualquiera, sino ese con el que quieres llegar hasta viejos. Es el himno de los finales felices, que no es más que el inicio de una vida llena de esperanza, luz y felicidad, junto a quien realmente mereces y te merece", indicó.

Además de una larga trayectoria artística que comenzó en 1998, Fanny Lu es ingeniera industrial y al ser preguntada sobre sus planes para los próximos meses dijo que regresará a las giras y los conciertos, además de que estará apoyando la carrera artística de su hijo y de su sobrina Manuela Egas Martínez, más conocida en el mundo artístico como Gia.

"Tenemos el deseo de ir a diferentes ciudades de nuestro país, además viene el lanzamiento de mi hijo Mateo y para mí muy lindo haberlo inspirado y motivado a seguir una carrera que no es fácil pero que es linda", agregó.

La caleña contó además que está trabajando en la promoción de proyectos de emprendimiento de la institución colombiana Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje), entidad pública cuya función es brindar formación gratuita con programas técnicos, tecnológicos y complementarios.