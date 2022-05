Feicobol aclara que no realiza requerimiento de modelos y denuncia anuncios falsos

Cochabamba, Bolivia

Ante los anuncios de requerimiento de modelos hechos supuestamente por Feicobol, la presidente de dicha institución aclaró que no existe tal convocatoria de manera oficial y se trataría de una publicación falsa.

"Deseamos aclarar que ese no es un comunicado de Feicobol. Como institución no hacemos el llamamiento para que las azafatas o impulsadoras puedan presentar su documentación. Lo que sí hacemos, en algunas oportunidades, es que nos envían algún currículum acá y si algún expositor desea o nos pide una base de datos, le facilitamos para que ellos determinen si contratan o no a una persona", afirmó Eunice Achá, presidente de Feicobol.