Futura novia “desinvita” a amiga de su boda por no tener pareja

Cargando...

Guanajuato, México

A través de redes sociales, una mujer usuaria de Facebook conocida como Danii Castro, exhibió a quien presuntamente era su amiga, luego de que esta la ‘desinvitó a su boda’ por no tener una pareja.

La publicación que se ha viralizado en redes podría parecer una broma y hasta un capítulo de famosa novela “La Rosa de Guadalupe”, pero no ocurrió y todo quedó asentado en unas capturas de pantalla de una conversación que mantuvieron las jóvenes a través del chat.

De acuerdo a lo publicado, la amiga identificada como ‘Karla Iturriaga’ ya había colocado a su amiga ‘Dany’ en la lista de invitados para su boda, pero debía llevar a su novio o pareja, o de lo contrario se sentiría “incómoda”.

“Te vas a sentir incómoda. Realmente la mesa donde te puse es para puras parejas y así. Igual puedes dejarme el regalo de bodas y así y ya después festejamos nosotras’, se lee en uno de los mensajes, a lo que Dany le responde: ‘Sólo porque no tengo ‘pareja’ me estás diciendo que no vaya a tu boda, neta bye’.

Sin embargo, lo que causó más revuelo y por lo que se ha viralizado es que la amiga aun sabiendo que su amiga no iría a la boda, quería que le regala la mesa de postres.

Cargando...

“Mira si no quieres no me hablas y ya, pero por favor dime que sí me vas a regalar la mesa de postres, ya le dije a Gustavo y me gasté el dinero” escribe en otros mensajes la futura novia.

“Me invitó a su boda, pero como no tengo ‘pareja’, no podía ir, pero si quería su regalo de bodas y la mesa de postres gratis. Una triste historia. Esta gente no tiene madre’, es la descripción con la que la joven compartió el post.

En seguida la historia comenzó a compartirse como “pan caliente” en las redes sociales causando muchos comentarios que aplaudieron la actitud de Daniela por no dejarse de su “amiga” abusiva, incluso hubo quienes le aseguraron que ella no era su amiga y la apodaron como #LadyPostres y #LadyMesadePostres.