Galán de telenovelas revela que usa semen de ballena

México

El famoso actor de telenovela, Eduardo Yánez, aseguró que utiliza un peculiar tratamiento para mantener un rostro juvenil, nada menos que el semen de ballena, la revelación está causando un sin fin de reacciones en México y en las redes sociales, por tan controversial secreto sobre la juventud "eterna".

El galán tras un enfrentamiento con la prensa de México, vuelve a llamar la atención al compartir con sentido del humor que su secreto para verse joven es el semen de ballena.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista con el programa ‘Hoy’, en donde el actor de 61 años realizó tremenda revelación.

Por supuesto, aclaró que solo se trató de una broma ya que en realidad no usa dicha sustancia para mantener su atractivo físico.

“I’m sorry, pero me gusta el buen humor y ustedes se me ponen de pechito“, añadió durante la entrevista.