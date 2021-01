Galenos de La Paz amenazan con paro de 24 horas

El próximo jueves el sector médico anunció que cumplirá un paro de 24 horas en caso de que las autoridades no brinden las condiciones al sector para enfrentar la segunda ola de coronavirus, confirmó el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero.

Romero aseguró que el sector salud no tiene condiciones para enfrentar la segunda ola del coronavirus que se registra en el país y aseguró que muchos galenos son víctimas de la pandemia.

“A nuestros propios colegas no podemos internarlos y en estas condiciones no vamos a poder atender la segunda ola. El sistema no está preparado”, acotó.