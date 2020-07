Gestora Pública respecto a presunta compra irregular de software: 12 Ex funcionarios estarían involucrados

Cargando...

La Paz, Bolivia

El gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social, Sergio Flores, en entrevista con El Mañanero informo que existirían al menos 12 ex funcionarios de la gestora involucrados dentro el caso de la presunta compra irregular de software, por el cual él ex ministro de Economía fue denunciado ante el Ministerio Publico.

“Hay alrededor de doce funcionarios, ex funcionarios de la gestora y como máxima autoridad está el ex presidente de directorio el señor Luis Arce Catacora y aproximadamente 12 ex funcionarios de la gestora…”, afirmo Flores.

Señalo que se halló varias irregularidades en la presunta adquisición del software, como la falta de boletas de garantía y que en un segundo contrato señalaría que es con derecho de uso pero no de adquisición.

“El daño económico que estamos hablando en el primer contrato que se firmó con la empresa de Panamá era un contrato de 5 millones de dólares de los cuales el Estado erogo 3 millones de dólares sin boletas de garantía y no se logró obtener el software, el segundo contrato en por casi 11 millones de dólares con una empresa de Colombia, con la cual establecía que era la compra de un software, la adquisición de software tal cual lo dice el contrato, pero en el mismo contrato es su cláusula séptima dice que solo es de echo de uso es decir solo en alquiler, entonces son contratos lesivos al Estado, daño económico…”aseveró el gerente general de la Gestora Pública.

Descarto que se trate de una denuncia política, recalco que son técnicos y que el trabajo encomendado es transparentar la información que se fue realizando en la gestora.

“Nosotros como gestora vamos a proporcionar toda la información para demostrar primero que todo esto no es un tema político, nosotros no somos políticos, somos técnicos y lo que hemos realizado es a través de un mandato transparentar toda la información que se vino realizando en la gestora”, explicó el gerente general de la Gestora.

Indico que cuentan con argumentos que serán presentados ante el Ministerio Público en el marco de las investigaciones, tras la denuncia aceptada por el Ministerio Público contra el ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora.

“Tenemos mediante resolución de directorio firmado por el señor Luis Arce Catacora la instrucción la firma de ambos contratos, tenemos los contratos, el primero contrato sin boleta de garantía y se desembolsaron 3 millones de dólares. Un software con la empresa Panamá de 5 millones de dólares, otro el mismo software es decir el mismo producto 11 millones de dólares, es decir un sobre precio que se debe de aclarar”, afirmo Flores.

Informo que se va realizando un estudio y que podría culminar en unos 30 días para conocer quién es el mejor administrador de nuestras pensiones. Adelanto que el estudio será entregado al nuevo gobierno.