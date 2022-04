Gobierno descarta incluir la categoría “mestizo” en la boleta censal

Cargando...

La Paz, Bolivia

La ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, informó este domingo que la categoría “mestizo” no será incluida en la boleta censal, ya que significaría un retroceso en la evolución de la sociedad e incurriría en actos de racismo y discriminación.

“Esta consulta no tendría por qué estar incluida en la boleta censal, porque en la evolución del pensamiento humano hace mucho tiempo que se ha pasado la época colonial y han dejado de existir razas. Efectivamente tenemos consultas orientadas a la autoidentificación con pueblos y naciones indígena originario campesinos, pero bajo ningún concepto vamos a determinar que haya un retroceso, un pensamiento retrogrado, que pueda incorporar categorías de razas humanas, no tendría ningún sentido, más bien como sociedad tenemos que evolucionar”, dijo la autoridad en entrevista con la estatal Bolivia TV.

Mendoza destacó que se tienen manifestaciones de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo que desde muchos años se vienen pronunciando con relación a estos elementos y hacen recomendaciones para que no existan este tipo de categorías.

Imagen ilustrativa de una boleta censal. INE

“No es que el Gobierno descarte este aspecto, sino que representa un retroceso para la sociedad. Incurriríamos en discriminación y racismo, porque es justamente de ahí que viene la discriminación de la raza humana, nosotros somos pueblos originario campesinos, la mayor parte de la población tiene una identificación”, sostuvo.

La Ministra de Planificación del Desarrollo afirmó que desde julio del año pasado se viene trabando arduamente para llevar y garantizar el Censo de Población y Vivienda, en noviembre de este año.

El proceso de planificación del censo tiene un avance del 98% y el financiamiento está garantizado. Mendoza informó que el Gobierno nacional aseguró $us. 68 millones de financiamiento para el Censo de Población y Vivienda 2022, mediante entidades externas y el Tesoro General de la Nación (TGN).

Explicó que el financiamiento de $us 68 millones está compuesto por $us 40 millones de Fonplata; $us 26,4 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y $us 1,6 millones del TGN.