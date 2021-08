Gobierno desconoce trabajo de la OEA y dice que en 2019 “no hizo ninguna auditoría”

Cargando...

La Paz, Bolivia

Después de un año y 10 meses de suscribir el acuerdo, el Gobierno desconoció la auditoría que realizó la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) a los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre del 2019, donde se detectaron irregularidades y la manipulación de las actas electorales.

El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, presentó este sábado un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) que determinó que el acuerdo entre el organismo internacional y el gobierno de Evo Morales no "habría" seguido las normas establecidas y tampoco tomó en cuenta el cómputo oficial de manera adecuada.

"La contraloría establece que la OEA debía usar las normas nacionales, empero no entregó una auditoría tal como señalaba el acuerdo en los puntos uno y cinco (…) Entonces eso demuestra que la OEA no hizo ninguna auditoria, segundo no ha usado ningún parámetro ni norma de auditoría nacional menos aún una norma internacional", afirmó la autoridad en conferencia de prensa.

A finales de octubre de 2019, el entonces canciller de Bolivia, Diego Pary y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro suscribieron un acuerdo para que una misión de observadores realicen un estudio integral a los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre 2019. El convenio estableció que el informe final será vinculante para ambas partes.

Chávez explicó que el 28 de julio solicitaron a la Contraloría pronunciamiento oficial para certificar que la OEA cumplió con el acuerdo y las normas de una auditoría. Ese mismo día la entidad estatal remitió un informe oficial donde estableció que, tras revisar el acuerdo y el informe final del organismo internacional se evidenció que no se cumplió con los procedimientos establecidos.

De acuerdo al informe de la Controlaría, leído por Chávez, otro de los puntos observados es que la OEA analizó los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en desmedro de las actas electorales, que es el único documento oficial de escrutinio y cómputo de votos.

Sin embargo, cabe recordar que el informe detalla que el equipo auditor detectó "una manipulación dolosa de los comicios en dos planos": a nivel de las actas, a partir de su alteración y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. En un segundo plano se identifica el redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos.

"Los vocales del TSE (Tribunal Supremo Electoral), quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral", añade el informe de la OEA.

A la vez, el informe justificó que el informe final de la OEA no especifica las normas nacionales o internacionales que se usaron para realizar el análisis a los resultados de las elecciones.

La última conclusión de la Contraloría, según Chávez, determina que el acuerdo no estableció la presentación de un informe preliminar el 10 de noviembre. Además, que no cumplió con el conducto regular para su presentación, ya que correspondía que se remita a la Cancillería.

"El informe presentado el 10 de noviembre de 2019, contradice la posición que tuvo la OEA que días antes le dijo al canciller (Diego Pary) que no podían entregar el informe hasta el día 12 de noviembre incluso pidieron un día más para enviar el informe. Resulta que lo presentan tres días antes", sostuvo.

Finalmente, instó a quienes denunciaron que en 2019 hubo fraude electoral pueden citar al Procurador para hacer una revisión “acta por acta” para “cerrar de una vez el tema”.