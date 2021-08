Almagro afirma que Luis Arce y Richter reconocieron mandato de Áñez antes que la OEA

Cargando...

EE.UU.

El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este lunes que antes que él fue el actual presidente Luis Arce y Jorge Richter quienes reconocieron el mandato constitucional de Jeanine Áñez.

Recordó que en el tuit que publicó cuando Áñez asumió la presidencia y señaló que entonces no había reconocido la constitucionalidad de la mandataria, porque no tenía elementos.

“Cuando hablo de la presidenta encargada Jeanine Añez, era (a través de) un tuit que decía que no reconocemos la constitucionalidad, porque no tenía elementos. Reconozco que estaba hablando con el gobierno transitorio y que tenían que haber elecciones lo más pronto posible. Es lo único. No reconozco ni siquiera la constitucionalidad (pues) la constitucionalidad de Jeanine Añez la reconocieron primeros dirigentes bolivianos como Luis Arce o como Richter, antes que Luis Almagro”, indicó el secretario de la organización, en la mesa redonda del libro "Luis Almagro no pide perdón", de autoría de Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira.

Almagro rechazó las acusaciones de "golpe de Estado" en su contra y que por el contrario fue el único a escala internacional que apoyó respetar el mandato de Evo Morales en 2019.

"Somos los únicos que defendimos la validez del mandato constitucional del presidente Evo Morales", sostuvo.

La declaración del secretario de la OEA se produce un día antes de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización que recibirá las denuncias del gobierno boliviano contra Luis Almagro por "injerencia".

Sostuvo que está dispuesto a defenderse con la verdad, ante acusaciones que considera infames. Dijo que no acepta las mentiras de nadie. Se ratificó en su apoyo al informe de auditoría electoral que realizó la OEA, que evidenció irregularidades en las elecciones de 2019.

Recordó que entonces también tenía una mala relación con la oposición boliviana, por la visita que tuvo al país meses antes de la elección de 2019. En mayo de 2019, Almagro había dicho que sería discriminatorio impedir a Evo Morales la repostulación, lo cual le causó críticas de opositores.