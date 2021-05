Golpearon al hombre que insultó y lanzó un tomate al Alcalde

Cochabamba, Bolivia

José Luis Funes, quien arrojó un tomate a Manfred Reyes Villa y dijo que no estaba arrepentido, denunció que fue llevado con "engaños" a Villa Pagador para dar una charla a Juventudes del Movimiento al Socialismo (MAS) pero terminó siendo golpeado por un hombre que no logró identificar.

Se presentó ante en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Coña Coña a realizar la denuncia. Funes relató que se encontró con una joven que lo invitó a dar una charla se encontró ayer con ella en la avenida Ayacucho.

“Una camioneta dorada frenó y paró cerca. Bajó un hombre de contextura gruesa, que vestía una camisa blanca y un pantalón negro, quien me golpeó con puños y patadas (…) Me dejaron herido en el piso, los vecinos me ayudaron”, según declaró en puertas del IDIF.