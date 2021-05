“No me arrepiento de haberle lanzado un tomate a Manfred, lo hice bien”

Cochabamba, Bolivia

José Luis Funes, es la persona que agredió a Manfred Reyes Villa y que incluso le arrojó un tomate. Durante esta jornada asistió al acto de posesión del Gobernador Humberto Sánchez, dijo que no se arrepiente de lo que hizo, indicó que forma parte del Comité Cívico Popular de Bolivia.

“Para mí la posesión de Manfred Reyes Villa es inválido e ilícito, no tiene que estar en la Alcaldía, para que nos pueda gobernar un ‘delincuente’ (…) Lo que yo hice con Manfred no me arrepiento, lo hice bien”, declaró Funes.