Increpan, insultan y lanzan tomate a Manfred Reyes Villa

Cochabamba, Bolivia

Agredieron al Alcalde Manfred Reyes Villa dentro del Tribunal de Justicia. Un hombre lo increpó, insultó y hasta lanzó un tomate, fue un guardia privado de seguridad quien lo contuvo, la Policía tardó en reaccionar.

Luego de que Reyes Villa fuera posesionado en su cargo como Alcalde, cuando se dirigía a su despacho para pronunciar un discurso ante el público, un ciudadano se le acercó molesto, empezó a insultarlo y luego se arrojó un tomate.

El agresor gritaba de forma iracunda: “Usted no puede entrar en estas circunstancias, es un asesino, un corrupto (…) No me voy a callar. Cállense ustedes (gritaba a quienes reprocharon su actuar)”.