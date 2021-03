Manfred Reyes Villa: “Me voy a rajar trabajando por Cochabamba”

Cochabamba, Bolivia

Luego de conocer los resultados a boca de urna de las elecciones municipales, se mostró una victoria virtual del candidato a la alcaldía por la alianza “Súmate”, Manfred Reyes Villa, el mismo dio un efusivo discurso en el que prometió no defraudar a la población cochabambina.

Manfred se convirtió en el virtual Alcalde de acuerdo con resultados en boca de urna de emitido por la empresa Focaliza para la Red Uno, la noche de este domingo 7 de marzo. Reyes Villa tuvo 55.2%, en tanto que Nelson Cox quedó en segundo lugar y se adjudicó la segunda posición con 23.4%.

"Tenemos nuestro conteo y estamos llegando al 70 por ciento y no van a escamotar el voto de los cochabambinos, queremos democracia, queremos que se respete la unidad en la diversidad, en esta elección, no es elección por colores es elección cívica, yo voy a trabajar para todo Cochabamba no importa de qué partido sean", remarcó.