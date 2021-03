TED de Cochabamba cierra filas y ratifica habilitación de Manfred Reyes Villa

Cargando...

Cochabamba - Bolivia

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Humberto Valenzuela, dio por cerrada las denuncias por inhabilitación en contra del candidato por la alianza Súmate, Manfred Reyes Villa, por su residencia permanente.

En conferencia de prensa, la autoridad manifestó que el cuerpo colegiado no se pronunciará en tanto el Tribunal Constitucional (TCP) no resuelva el fondo del asunto que tiene que ver con la residencia del candidato, pues en la última elección votó en Tiquipaya y no en Cochabamba.

“La Sala Plena no se va a pronunciar sobre el tema de la residencia mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no se pronuncie sobre el fondo de demanda de inconstitucionalidad que se tiene al respecto. (…) Este tribunal no ha aprobado ninguna resolución en contra de Manfred Reyes Villa, por ahora este caso lo damos por cerrado”, afirmó el presidente.

La mañana de este miércoles, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo conocer que definió la habilitación de Reyes Villa para las Elecciones Subnacionales de este domingo, sin embargo, Valenzuela aseguró que no recibieron ninguna notificación y no quiso confirmar ni negar esta situación.