Hombre que agredió a Manfred Reyes, fue acusado por ser un falso sacerdote el 2015

Cochabamba, Bolivia

Un hombre agredió e insultó al alcalde, Manfred Reyes Villa, el sujeto esperó fuera del salón de actos del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), donde se desarrolló el acto de posesión.

Al salir, el alcalde fue agredido por el sujeto, que lo insultó y arrojó un tomate gritando que era “¡Un tarado!”, “¡Un inepto” y “¡Un inútil!”, mientras un miembro del equipo de seguridad de Reyes Villa agarró al sujeto y lo detuvo.

El agresor no tardó en ser identificado como José Luis Funes, denunciado por ejercer el sacerdocio sin haber sido consagrado, según el Arzobispado de Cochabamba. Trabajó durante el 2015 como primer secretario en la embajada de Bolivia ante el Vaticano.

Solo fue sacristán en la parroquia de Colcapirhua, pero habría llegado al extremo de celebrar “misas falsas en los cementerios y en los domicilios”. En ese tiempo la arquidiócesis lo denunció por usurpación de funciones y por engañar a las personas de buena voluntad que creyeron en su palabra al presentarse como sacerdote.

En 2018, el Arzobispado alertó que "esta persona estaría ahora en Italia, haciéndose pasar como sacerdote misionero boliviano. Él mencionaría, además, que está trabajando como primer secretario ante la Santa Sede".

Sobre la agresión el alcalde Reyes Villa, pidió unión a los cochabambinos, dijo que trabajará por todos sin importar su sigla política.

“Manfred trabajará para todos los cochabambinos sin distinción de color (…) Creo que este tipo de acciones no son las que necesitan en Bolivia. No confrontación, no pelea entre cochabambinos y bolivianos”, indicó el edil.