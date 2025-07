¡Iba a recoger a su hija! Una madre fue atropellada y el conductor fue liberado en Cochabamba

El pasado 1 de julio, a las 17:46, un aparatoso accidente de tránsito conmocionó la zona oeste de Villa Granado, en Cochabamba. Una mujer de 35 años fue brutalmente atropellada por una vagoneta blanca mientras conducía su bicicleta eléctrica para recoger a su hija.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que el vehículo embiste a la víctima y huye sin prestar auxilio. La mujer permanece en terapia intensiva y su familia enfrenta una deuda hospitalaria que ya supera los 100 mil bolivianos.

El esposo de la víctima, César Marza, denunció que el conductor fue liberado pese a la gravedad del hecho y se abstuvo de declarar. “Mi esposa solo iba a recoger a nuestra hija, ahora está entre la vida y la muerte y nadie nos da respuestas”, expresó

A la tragedia se suma un vacío legal, la Caja Nacional de Salud (CNS) y Univida no quieren cubrir los gastos médicos porque se trata de una bicicleta eléctrica. “En Univida me quisieron hacer firmar un documento de improcedencia. Pedí fotocopia, pedí sacar foto, pero no me dejaron. Hasta ahora los investigadores no presentaron informes”, afirmó Marza.

Familiares piden justicia y apoyo económico mientras la madre de familia continúa luchando por su vida. Cualquier ayuda puede ser canalizada al número 76474315 (César Marza).

