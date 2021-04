Identifican al “motoladrón” que atracó a una mujer que tenía a su bebé en brazos

Cochabamba, Bolivia

La fotografía del “motoladrón” fue difundida a través de redes sociales e informan que también intentó realizar un atraco en Villa Galindo. El hombre tendría acento extranjero. Se trata de la misma persona que cerca al mediodía atracó a una mujer que estaba con su bebé en brazos en la zona de la Chimba.

El antisocial identificado quiso atracar a otra mujer minutos antes en la zona de Villa Galindo. El hombre llevaba la misma vestimenta y la motocicleta es el mismo modelo que se observa en los videos.

“Al promediar las 11:50 de la mañana, me encontraba en mi domicilio, mi mamá se encontraba en la puerta. Dejé sola a mi madre y la bebé para abrir la puerta del negocio, cuando abrí la puerta este señor estaba sobre la acera, acorraló a mi mamá contra el auto”, contó la testigo.

La persona que identificó al “motoladrón”, teme que este pueda tomar represalias, porque discutió con el delincuente. “Gracias al grito de mi mamá y que yo abrí con fuerza la puerta de mi negocio es que no logró su cometido, nos enfrentó y después se retiró (…) No sé si quería el celular o a mi hija”.

El “motoladrón” tiene las mismas prendas, una polera roja con una marca negra, tenis de color rojo y el buzo negro. La motocicleta es la misma, el delincuente tiene barba y la tez morena.

“Me encuentro muy afectada por lo que pasó, realizaré la denuncia formal. No podemos salir de nuestra casa y sentirnos inseguros, pedimos seguimiento. Pedimos seguridad, no podemos vivir así (…) Gracias a Dios mi hijita está bien, sólo sufrí una contusión en el brazo. Yo pensé que la motocicleta se iba a parquear, simplemente pensé en proteger a mi bebé, sólo me importaba que mi bebé esté bien”, relató muy afectada la madre que fue asaltada.