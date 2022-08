Incendio en el mercado Mutualista plantea interrogantes sobre la donación de un carro bombero

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“Hace aproximadamente un año el Gobierno municipal hizo un acto público, un show, llamó a la prensa y el alcalde recibió supuestamente un camión bombero, sin embargo, todo era mentira, resulta que ese carro bombero había tenido un dueño”, denunció el concejal de Demócratas, Manuel 'Mamén' Saavedra.

Después de diez meses el propietario se acercó al municipio y le dijo dame mi camión es mío, por lo que el municipio se lo entregó, ahora este carro bombero está a la venta porque lógicamente el dueño quiere venderlo, señaló Saavedra. “Nuestro municipio tiene un camión bombero para más de 2 millones de habitantes y que para más fregado que funcionando”, cuestionó.

Tras la denuncia del concejal, el secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, Ariel Lino, indicó “no fue necesario hacer ese tipo de aclarativa, porque en realidad el carro no fue recepcionado por el Gobierno municipal debido a que no se cumplió con los procedimientos adecuados que establece la norma para la recepción final del motorizado”.

El concejal ‘Mamén’ Saavedra, realizó una solicitud de informe escrito sobre la situación del carro bombero y esto fue respondido y explicado el 15 de junio de 2022, por lo que el secretario Lino, criticó que recién cuando surge una desgracia como la del mercado Mutualista, se aproveche de la situación.

La denuncia del concejal dejó en evidencia la falta de equipos y las principales falencias que existen para frenar los incendios como el que se registró el pasado domingo, 31 de julio, por la noche y la madrugada del lunes, 1 de agosto, en el mercado Mutualista de Santa Cruz.