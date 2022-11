"Intentaron abusarme, ahora están libres", declaró un joven que casi fue violado

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El pasado lunes 28 de noviembre desde la fundación de la Red Trebol dieron a conocer el caso de un joven, de 23 años, quien denunció haber sido víctima de un intento de violación y agresiones físicas, dentro de un baño público en la calle en la calle Esteban Arze.

Los agresores serían cinco personas, cuatro hombres y una mujer, quienes usaron un cable para agredir a la víctima, dejándole toda la espalda con heridas. En el marco de las declaraciones, el joven agredido señaló que fue golpeado físicamente en la letrina y que incluso trataron de usar un tubo para abusarlo.

El caso fue denunciado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde recibieron la denuncia y es investigada como lesiones graves y leves. Esta situación no gustó en nada a la comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans (LGBT), que desde la Red Trebol piden ampliar la demanda a tentativa de violación.

Anoche colectivos LGBT salieron en un acto de protesta, indicando sentirse indignados por la liberación de estas cinco personas.

"Estoy realmente indignado con la decisión que ha tomado la Policía, porque se ha visto las agresiones que he recibido, les dije que intentaron abusar de mi persona, sin embargo la policía no hizo nada, los han liberado", indicó la víctima de agresión.

Sobre el tema el subdirector de la FELCC, Cnl. Henry Vergara, informó que recibieron la denuncia, sin embargo habría otra denuncia, donde un adolescente de 15 años habría sido golpeado por una persona desconocida, en el mismo baño público, donde denunciaron el intento de violación a un joven homosexual.

De acuerdo a las investigaciones el agresor sería hermano del adolescente, quien al enterarse de la agresión al menor reaccionó molesto, dirigiéndose al lugar para exigir una explicación. El subdirector señaló que ambos casos de violencia se investigan como lesiones graves y leves.

Recordemos que en una de las declaraciones la víctima indicó que los agresores lo sorprendieron en el mingitorio, los golpearon y amenazaron de muerte por ser homosexuales.

"Dijeron que porque somos maricas, deberíamos morir. Mientras me golpeaban repetían que con eso me estaban haciendo hombre. Yo salí huyendo del lugar. En uno de esos momentos, vi la oportunidad y logré escapar agarrando lo que tenía porque las otras cosas me las robaron ellos", contó a la Red Uno.

