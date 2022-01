JLo reveló los motivos por los que terminó su matrimonio con Marc Anthony

Cargando...

A pesar de que Jennifer Lopez es una de las celebridades más influyentes en el mundo del entretenimiento y ahora también de la industria como empresaria, la artista comentó que a veces no se siente del todo segura, lo que la lleva a sufrir ataques de pánico.

En una entrevista con la revista W, la estrella comentó varios aspectos de su carrera, hablando sobre su apretada agenda no solo con la música sino también con la actuación y sus negocios. Y a propósito de esto, confesó que su itinerario se vuelve tan abrumador que en ocasiones sufre este tipo de ataques.

La intérprete de On the floor, expresó que comenzó a sufrir de este padecimiento después de aparecer en la película Selena de 1997. JLo estaba abrumada por la atención que recibió tras ser la protagonista del filme, revelando que la gente comenzó a acercarse a ella en público, y se volvió incómodo, ya que a partir de ese momento no va sola a ninguna parte.

“Nunca pensé en la fama hasta que hice Selena. Después de esa película, tuve ataques de pánico. Recuerdo que caminé por la calle y alguien gritó: ‘¡Jennifer!’ y no sabía quién era. Corrí a casa. A partir de ese momento, me di cuenta de que no podía estar sola en público. No creo que haya estado sola en la calle en más de 20 años”, declaró

Cargando...

Pero el episodio después de filmar Selena no fue todo, Jennifer mencionó en su libro True love, que debido a los ataques de pánico terminó de aclarar su situación con Marc Anthony, orillándola a tomar la decisión de separarse.

En el libro comenta que había estado ignorando la verdad, pero su cuerpo le mandó una señal que no podía dejar pasar, por lo que ignoró sus sentimientos con el cantante durante un tiempo que desarrolló ansiedad.

“Mi corazón latía fuera de mi pecho y sentía que no podía respirar. Me consumí de miedo y ansiedad”.

Lopez también compartió que comenzó a entrar en pánico y le contó a su mamá y a su manager cómo se sentía. Ella les dijo que sentía que algo le estaba sucediendo a su cuerpo, y sentía que se estaba “volviendo loca”.

Cargando...

La cantante dice que las personas a menudo entierran sus sentimientos profundamente en su interior hasta que no pueden retenerlos por más tiempo. En ese momento, ella llegó a su punto de quiebre.

A pesar de su experiencia previa al estar sola en la calle, la cantante de Jenny From The Block también comentó que una de las cosas que extraña es poder caminar sola por la ciudad, ya que ahora que es famosa no puede viajar sin la presencia de un equipo de seguridad.