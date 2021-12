VIDEO: Hija de JLo y Marc Anthony dejó a todos con la boca abierta en su debut musical

Cargando...

EE.UU.

La Diva del Bronx inició su gira It's My Party Tour en The Forum en Los Ángeles y compartió en uno de sus show, un momento mágico con su hija Emme, quien sorprendió a la audiencia al unirse a su madre en el escenario para ayudar a cantar "Limitless". JLo y Emme llevaban vestidos de baile de tul rojo a juego, y adicionalmente la mini-yo de la megaestrella llevaba una sudadera recortada sobre su vestido.

"¡No puedo soportarlo! #Emme #Limitless #ProudMama #JLoItsMyParty", escribió la orgullosa madre en Instagram junto con un video de los dos cantando y luego abrazándose al final.

Como es habitual en Jennifer, ésta cautivó con una variedad de disfraces sexys, incluido un fabuloso mono de tul de seda de una pierna de Atelier Versace que estaba completamente incrustado con cristales de Swarovski. El conjunto en capas también vino con alas de volantes iridiscentes de seda que agregaron dramatismo al aspecto general. Durante las entrevistas, en los ensayos de It's My Party, no pasó desapercibida la actuación de Emme y muchos elogiaron la asombrosa voz de la pequeña.

"Tiene la voz de su papá. Es increíble", dijo López efusivamente. "Es natural. Emme siempre podía cantar. Recuerdo que cuando estaba en la cuna, cuando era un bebé, solía tararear, como, realmente tararear para sí misma. Y Marc decía: 'Está cantando, se siente bien ella, se siente bien para su alma y para su cuerpo, 'porque él era así. Yo estaba como,' ¿Crees que está cantando? ' Y él estaba como, 'Sí, sí'. Y él tenía razón, y ella siempre, desde pequeña, siempre pudo cantar ".

Emme, quien también protagonizó el video musical "Limitless" de López , ha estado impresionando a los fanáticos con su increíble voz para cantar. Pero JLo aclara de paso que su hija se unirá a ella en el escenario durante sus giras, solo si ella quiere.

"Si quiere y se siente cómoda", explicó la madre de dos . "Es un gran escenario. Es diferente a nuestro show de Las Vegas. Es diferente a otras cosas que hemos estado haciendo, es diferente a filmar un video. Creo que ella salió de su caparazón en los últimos dos años".

Emme quiere cantar, ama cantar y tanto JLo como Marc siendo artistas saben que no son quienes para impedir este deseo de su hija y mucho menos detenerla. Pero JLo segura además que nunca la empujaría en ninguna dirección, y que siempre la ayudará tanto como pueda y le dará todos los consejos que pueda y la orientará de la mejor manera.