Juicio RJC: Yassir Molina solicita proceso abreviado y Milena Soto observa que "él estaría negociando su libertad"

Sucre, Bolivia

Luego de conocerse la determinación de cuarto intermedio en el inicio del juicio oral contra los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) -que debía llevarse a cabo en Sucre este lunes por la mañana-, Yassir Molina y Milena Soto dieron declaraciones a la prensa en lo que parece ser un giro en el proceso.

Molina confirmó que solicitó un proceso abreviado y Soto observó que el líder de la RJC estaría negociando su libertad. En este proceso, los integrantes de la RJC son acusados por las movilizaciones y destrozos que provocaron en la sede de la Fiscalía General del Estado en 2020, cuando pedían la renuncia de Juan Lanchipa.

Además, Yassir aseguró que Jhasmani Torrico, conocido como el "abogado torturador" y que guarda detención domiciliaria por un proceso, es el "único de su confianza".

Así, Yassir indicó que podría brindar información de los verdaderos responsables de los destrozos por los que se le acusa.

Molina aseveró que no es un traidor, sino está revelando que la RJC fue instrumentalizada por otras personas, que serían los autores intelectuales.

"Estoy detenido preventivamente y aislado en el penal de San Roque por un voto resolutivo manipulado por una persona que desconocemos la situación en la que lo hace, desconocemos el mal obrar de algunas personas que han dado un paso al costado, que dan explicaciones sin que se los pida. Lo único que estamos haciendo es buscar la verdad fatídica de los hechos, no vulnerar, perjudicar, ni vender. Yassir Molina no es un traidor; vino a la ciudad de Sucre, se ha sacado la máscara y está aquí para afrontar un proceso que está y ha sido instrumentalizado por otras personas , que son los verdaderos autores", apuntó.

Así, sin dar nombres, acusó a varias personas y adelantó que los dará a conocer en un procedimiento.

"Es una persona que es un traidor, que vino a la ciudad de Cochabamba y que no participa de las movilizaciones, ni nos brindó asistencia. Una cosa es no apoyar, que es comprensible, pero otra es sumarse a los procesos que se siguen en nuestra contra. Él tendrá que dar una explicación de cómo se ha sumado a los procesos para perjudicar la situación jurídica de quienes, en su momento, hemos defendido a Cochabamba. Nosotros en ningún momento nos hemos prestado un juego político, ni nos hemos vendido a ningún partido, ni mucho menos somos traidores o estamos intentando perjudicar a nadie. Lo que estamos buscando es que la verdad fatídica de los hechos", complementó.

Por su parte, Milena Soto criticó que Molina haya solicitado el proceso abreviado apuntando a los diferentes grados de participación.

"Ilógico que justo cuando empecemos una audiencia se le ocurra decir: 'yo no fui, fueron los demás'. No somos niños, somos adultos, cada uno es responsable de sus actos. Yo voy a demostrar que no he cometido ningún delito, pero no manchando a la gente y el nombre de terceras personas", afirmó la activista.