Kate Moss testificó en favor de Johnny Depp: “nunca me tiró por las escaleras”

Estados Unidos

Este miércoles, Kate Moss, subió al estrado virtualmente desde Inglaterra para testificar en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. La supermodelo negó haber sufrido algún tipo de agresión por parte del actor.

Moss aseguró que el rumor de que Depp la había empujado por las escaleras durante un viaje a Jamaica era falso.

"Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", dijo Moss. "Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica".

El abogado de Depp le preguntó si el actor alguna vez la había empujado por las escaleras durante el curso de su relación. "No. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras", declaró Moss.

La supermodelo no fue interrogada por el equipo legal de Heard.

El juicio está en marcha desde mediados de abril. Se espera que este viernes se presente los alegatos finales.