La Alcaldía de Cochabamba no ha pagado los premios municipales por "falta de dinero"

Cochabamba, Bolivia

Tras cinco meses de retraso, en la primera quincena de mayo, la Alcaldía de Cochabamba por fin entregará los premios a los ganadores de los diferentes concursos municipales 2021, como el de villancicos y armado de pesebres. Explican que faltó dinero y que hubo irregularidades de antiguos funcionarios.

“Son casi 300 mil bolivianos que no se han pagado el año pasado, se han incumplido los plazos. Tienen toda la razón los ganadores de los concursos de estar exigiendo su pago y estar molestos. Yo, personalmente, me he reunido con ellos hace tres semanas y ha sido un compromiso de la Secretaría y de la Alcaldía de realizar el pago hasta la primera quincena de mayo”, afirmó el secretario de Cultura de la Alcaldía, Enrique Mendieta.