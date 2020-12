La asistente de One Direction confiesa secretos oscuros del grupo

Cargando...

Hace tiempo que cada uno de los integrantes de esta Boy Band británica-irlandesa decidió tomar su propio camino y dedicarse a su carrera en solitario. Pero One Direction siempre será recordada como una de las bandas más exitosas en todo el mundo cuando estuvieron en su auge desde el 2010.

En julio de este año, el grupo formado en The X Factor por Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan celebró su 10º aniversario y durante ese recorrido siempre se ha dudado de confidencias de puertas adentro. Ahora, Lou Teasdale, quien fuera su asistente por años, ha revelado varios secretos muy bien guardados de la banda en el podcast Sex, Lies And DM Slides, puesto que la ex estilista siempre los acompañaba a todos lados al ser la mano derecha en cuestiones estéticas.

En la entrevista, la británica contó que nadie del personal podía mantener relaciones con los jóvenes o acabarían en la calle, sin embargo, ha admitido que muchas terminaban cayendo y todo el mundo sabía la mierda de todos.

"Algunas personas caían, como asistentes y demás, y pensaban que era amor, pero no lo era, y esa es la forma más rápida de perder tu trabajo. Después, ellos tendrán una nueva novia, tú sigues ahí y no te querrán en la habitación (trabajando)", dijo la ex asistente.

Asimismo, Teasdale desmintió los rumores sobre una relación con Styles: "No, nunca [salí con ninguno de ellos]... Eran mucho más jóvenes que yo, así que siempre fue a nivel de amistad".

Por último, desestimó entre risas el romance de Larry (Louis + Harry) que nació de las especulaciones de una parte del fandom:

"Hay millones de chicas preguntándome si Harry y Louis son gays”.