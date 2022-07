“La chica la golpeaba”, dijo el hermano del padrastro acusado de maltratar a una niña hasta dejarla en coma

La Paz

Familiares del padrastro de la niña de 2 años, quien junto a la progenitora están sindicados por golpear brutalmente a la menor, afirman que la madre es quien la golpeaba constantemente, y que incluso el pueblo de donde es oriunda sabría de estos maltratos.

“Le llevaban a su pueblo y allá la chica la golpeaba, deben tener más conocimiento en su pueblo. Según se conoció (mi hermano), estaba con ella hace medio año, por eso no le conozco ni a su familia, ni a sus papás, yo no le hablaba porque la chica mucho se alteraba, por eso yo me quedaba ahí no más”, manifestó el hermano del acusado.