“Quiero entrar a mi casa, me hace frío”, dijo la abuelita de 86 años que fue desalojada de su inmueble

La Paz

La señora Agustina Yujra, abuelita de 86 años, fue desalojada de manera irregular de su propia casa el pasado 13 de julio, la misma se encuentra ubicada en la avenida Josefa Mujia de la zona Alto San Antonio de la ciudad de La Paz. Personas desconocidas llegaron al lugar junto a efectivos policiales y la sacaron de forma violenta, existen imágenes registradas por los vecinos.

“Entraron y me dijeron tú ya no eres dueña, otro dueño tiene tu casa, van a construir salí, los adobes te van a caer, yo me encerré en el cuarto, entró un hombre disfrazado de polera rojo, y me tiro a otro lado, entraron las policías femeninas y me arrastraron”, manifestó la señora Agustina Yujra propietaria del inmueble.