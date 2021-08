La despedida extraña de Miguel Bosé alerta a sus seguidores

Cargando...

Miguel Bosé a tomado la drástica decisión después de estar durante meses, de polémica en polémica. Este sábado decidió abandonar las redes sociales y lo ha hecho con un mensaje de lo más enigmático que deja lugar a la libre interpretación. A pesar de lo extraño de su despedida, prometió volver de aquí a un buen tiempo, para seguir dando que hablar, algo que ha llamado mucho la atención.

Los comentarios en sus publicaciones están desactivados, y seguramente lo ha hecho para no leer las críticas, que tanto lo enferman, lo cierto es que su adiós no ha pasado desapercibido y son muchos los medios que intentan saber un poco más, señalando que el cantante no ha tenido buen año, tras declararse públicamente negacionista del coronavirus.

"Hasta aquí este tramo de viaje. Voy a seguir trabajando en ideas y proyectos que piden su vez para ver la luz", ha comenzado diciendo Miguel Bosé en un comunicado que ha emitido a través de su cuenta de Instagram.

Esta despedida ha sorprendido a todos sus seguidores, ya que era la única plataforma donde se le podía seguir la pista. Aunque, eso sí, ha dejado la puerta abierta a volver.

“Nos volveremos a encontrar, quizá justo antes de la publicación de mi autobiografía. Para entonces habrá de nuevo mucha noticia y trasiego. Gracias por todo a tod@as y hasta la vista", ha concluido.

Una despedida que deja muchas incógnitas y que llega justo a su presencia en un evento negacionista del Covid-19 donde charló largo y tendido sobre este asunto y le llovieron las críticas, algo de lo que ha querido alejarse por completo con esta drástica decisión que ha tomado.