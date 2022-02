La golpeó, abusó y encerró, ahora recibe amenazas: “tu hijo se quedará sin madre”

Cochabamba, Bolivia

La víctima es una madre de 41 años, pide garantías para ella y su hijo, denuncia que fue agredida en tres oportunidades por su expareja, contó que en una ocasión la abusó sexualmente, golpeó y mantuvo encerrada por dos días.

“Nadie hace nada, por eso recurro a la prensa, me perjudica en mi trabajo, en la seguridad de mi niño, solo pido que alguien nos ayude (…) Llegó hasta mi casa para agredirme (…) Yo solamente tengo miedo que me pase algo, me dice ‘tu hijo se quedará sin madre’ (…)”, contó.