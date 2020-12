La salud de Armando Manzanero se complica y es intubado

Cargando...

El compositor mexicano, Armando Manzanero, romántico, amante de los boleros y uno de los número uno en su género fue intubado la tarde de este martes, debido a que presentaba agotamiento físico, y no se sentía muy bien, a pesar de que pidió que no lo intubaran no había otra opción para que él salga de esta crisis.

"Siempre vital y con una fortaleza fuera de serie, el maestro Manzanero en todo momento estuvo agradeciendo desde su teléfono móvil los mensajes de solidaridad que recibía al momento por parte de sus amigos y allegados. En su condición médica esto significó un agotamiento físico, por los médicos especialistas decidieron intubarlo, con el pleno consentimiento y autorización del mismo Armando Manzanero", señaló el comunicado.

A partir de este martes el intérprete de "Somos Novios" tiene un soporte de ventilación mecánica, se encuentra en un estado de reposo sin distractores para que su sistema respiratorio pueda restablecerse.

En el transcurso de este mismo día que se le implementó dicha ventilación mecánica, el intérprete ha estado presentando un estado de salud optimista.

El personal de salud a cargo de su atención reporta que la concentración de oxígeno del dispositivo respiratorio ha tenido que ser suministrada en menores cantidades en las más recientes horas, pues sus pulmones cada vez están oxigenando mejor por sí mismos, por lo que auguran una evolución favorable en su cuadro de salud.