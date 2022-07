Levantan los bloqueos en Sacaba y en la carretera al occidente, las vías están despejadas

Cochabamba, Bolivia

Al finalizar la tarde de este jueves, los bloqueos que se realizaban en la carretera entre Cochabamba y Oruro, y en Sacaba fueron levantados. Las autoridades correspondientes lograron llegar a acuerdos con los manifestantes y se levantaron las medidas de presión.

Enfrentamientos por rutas

Los transportistas que bloqueaban la carretera al occidente, en el kilómetro 101, en el municipio de Tacopaya, declararon un cuarto intermedio. El tráfico vehicular se normalizó.

Durante el día, decenas de vehículos de transporte pesado y buses interdepartamentales quedaron varados en la vía. Los pasajeros estaban desesperados porque en el lugar no había acceso a comida, ni baños, ni señal para teléfonos móviles. Las personas que necesitaban llegar a su destino tuvieron que caminar por varios kilómetros y realizar trasbordos cargando a sus niños y también equipaje. Además, había personas de la tercera edad y mujeres embarazadas.

Utilizaron dinamita para hace caer rocas de los cerros hacia la carretera creando una alfombra de piedras que impedía el paso del transporte.

Sindicatos de la región andina realizaron el bloqueo para hacer respetar sus rutas y denunciaron avasallamiento del sindicato 7 de Junio, que pertenece al Trópico cochabambino.

"Se tuvo una reunión con autoridades del sindicato de transportes de Cochabamba, la Central de Transportes de Quillacollo y los sindicatos que tuvieron el problema. Entraron en un acuerdo con la Gobernación de que no se permitirá sindicatos que quieran avasallar la zona andina, sino tienen la respectiva licencia. La Policía apoyará a la Gobernación para hacer el control de las licencias, aquellas líneas que no tengan el permiso no podrán circular por toda la zona. Se harán controles en la tranca de Suticollo", informó el Comandante Regional del Valle Bajo, Gilmar Quilla.