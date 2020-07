Leyes: “Murillo debe tomarse unos días de descanso, debe calmarse”

Cochabamba, Bolivia

El alcalde José María Leyes, respondió al Ministro de Gobierno Arturo Murillo en tono irónico indicando que se tome unos días para descansar, porque lo nota nervioso, ante su advertencia de iniciarle un juicio por presunto incumpliendo de deberes y daño a la salud.

"Lo veo al Ministro de Gobierno muy nervioso, muy preocupado, creo que sería bueno que se tome unos días de descanso y se relaje, le va a hacer mal a la salud. Anda amenazando con cárcel a todo el mundo", manifestó Leyes.

Dijo que la actitud de Murillo no es de un dignatario y afirmó que se gestiona con la Gobernación un convenio con los empresarios para el centro de aislamiento. Al mismo tiempo aseguró que no se pueden comparar “unas cuantas camas” con un laboratorio y hospital, también dijo que a Bellot el pueblo no lo eligió como alcalde.

“Qué pena que haya gente que quiera hacer política en medio de la pandemia. (…) Yo voy a seguir trabajando, para eso la gente me eligió Alcalde, el pueblo no lo eligió. El pueblo necesita un Alcalde que trabaja, mire la diferencia un laboratorio, un hospital versus unas cuantas camas”, respondió.

Leyes dijo que algunos están nerviosos por el anuncio de elecciones y las encuestas. Agregó que la gente está cansada de autoridades que "hablan mucho y trabajan poco", a tiempo de destacar que los dos hospitales hechos en su gestión se están dedicando al Covid-19.