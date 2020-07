Ministro Murillo advirtió con cárcel al alcalde José María Leyes

Cochabamba, Bolivia

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien realizó las gestiones para la donación de las 200 camas para el centro de aislamiento en el Recinto Ferial de Alalay, advirtió con iniciar un juicio por presunto incumpliendo de deberes y daño a la salud contra el alcalde José María Leyes, en caso de no brindar el apoyo necesario para el centro de aislamiento del Campo Ferial.

Acotó que desde hace cuatro meses los empresarios ofrecieron apoyo al municipio, pero no hubo respuesta.

“No estamos viendo que la Alcaldía esté actuando en esto. Me acaban de informar que habría dicho que no apoyará a este centro. Quiero decirle con mucho respeto al alcalde José María Leyes que si no apoya yo le voy a meter un juicio por incumpliendo de deberes y daño a la salud”, manifestó durante la inspección a ese centro.