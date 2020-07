Bellot: “Gente muere en las calles por negligencia de dos autoridades”

Cochabamba, Bolivia

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, durante conferencia de prensa pidió la renuncia del alcalde José María Leyes y de la Gobernadora Esther Soria, a quienes tildó de ‘negligentes’.

“Esta mañana hemos hecho el intento de acercarnos y ayudar, pero no hemos visto una señal clara por querer contribuir a buscar la solución. Por tanto le solicitamos al señor Alcalde que dé un paso al costado, porque si renunció hace dos semanas porque no formalizó, porqué se burló de nosotros (…), por no haber hecho lo suficiente las dos semanas y hemos llegado al estado de cosas como las que estamos”, indicó Bellot.

Al referirse a la Gobernación remarcó que se realizaron contribuciones, pero “no les dio la gana” trabajar por la región mostrando su desinterés. Por tal motivo reafirmó su pedido para que den “un paso al costado”.

“Si no les interesa la región, no los necesitamos. Les pedimos que den un paso al costado. No es posible que tengamos 60 cadáveres, gente que tiene cadáveres en sus casas, gente muriendo en las calles todo por negligencia de dos autoridades que no quieren reunirse y cumplir sus funciones”, expresó.