Lima niega persecución política y afirma que la hija de Añez busca victimizarse

La Paz

El ministro de Justicia, Iván Lima, negó este martes de que las investigaciones por el presunto hecho de legitimación de ganancias ilícitas, en contra de Carolina Rivera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, se trate de una persecución política.

“Lo que debe hacer es ir a la Fiscalía y rendir información, no victimizarse. No permitir de que se distorsione la democracia, la democracia funciona si todos somos iguales ante la ley, y hay que invitar con las garantías de un debido proceso a que todos concurran”, manifestó Lima.

Para el ministro de Justicia, la hija de Añez, debe responder a la justicia por los delitos que le investigan, por lo que pidió que Rivera no se victimice.

“Cuando los políticos no quieren dar cuentas, están buscando impunidad y están pensando de que se trata de una clase privilegiada que por ser hijo de alguien no tiene que ser investigado, sin embargo, esto no es admisible en una democracia”, aseveró Lima.

Por su parte, el abogado Luis Guillen, defensa Legal de Carolina Rivera, señaló de que no se trata de una victimización, si no de una persecución.

"Obviamente estos no son elementos de victimización, si no son elementos claros de persecución. No es una situación de victimización, si no es una situación de respeto a los derechos humanos de cada persona y obviamente es una situación de respeto a los límites del Estado”, afirmó Guillen.