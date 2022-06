Lima rechaza pronunciamiento de 23 exmandatarios y pide "respeto" a la independencia judicial

Cargando...

La Paz - Bolivia

El ministro de Justicia, Iván Lima, rechazó este viernes el pronunciamiento de 23 expresidentes de la región, quienes respaldaron a la expresidenta Jeanine Áñez y denunciaron que hay persecución en su contra.

"Ese es un gobierno democrático independiente que preserva que los jueces actúen de manera independiente en sus decisiones; lo otro, lo que piden ahora, intromisión, injerencia, que se pueda influenciar en los jueces no está bien, reflexione señor (Carlos) Mesa, no es correcto que nadie interfiera en la justicia, ni usted ni 23 expresidentes", dijo Lima.

Esta mañana, Mesa y otros 22 expresidentes emitieron un pronunciamiento denunciando la persecución de Áñez y solicitando a la ONU, UE y OEA que se pronuncien por el caso golpe II.

"23 ex presidentes de Iberoamérica consideramos que corresponde a la ONU, la OEA y la Unión Europea, como testigos y facilitadores de la transición constitucional de la expresidenta Áñez repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional", publicó Mesa en sus redes sociales.

"Voy a exigirle al señor Mesa que sea respetuoso de la independencia judicial, si hay algo que no podemos tolerar los bolivianos es la injerencia a la soberanía de los diferentes órganos, si exigimos que la justicia sea independiente, debe ser independiente de todos los actores políticos y todas las personas que han sido partícipes de un golpe de Estado que tienen las manos manchadas de sangre", afirmó Lima.

El ministro fue más allá y señaló que "hay que decirle al señor Mesa que sus manos están manchadas de sangre. No es admisible que, en un momento tan importante para la vida del país, en el que estamos buscamos todos preservar la independencia y el debido proceso, él (Mesa) busque que la comunidad internacional y autoridades que no son de Bolivia, que les tenemos respeto, (pero) no forman parte del sistema legal y judicial boliviano vengan a hacer intromisión e injerencia en el país.