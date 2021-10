Lluta: "Me voy feliz porque yo nunca he traicionado"

Este martes, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, el dirigente cocalero Armin Lluta decidió dar un paso al costado con el fin de viabilizar nuevas elecciones.

“Hoy es mi último día, me voy por la salud de los Yungas, por la unidad de los Yungas. Me siento orgulloso por haber unido a mi pueblo. Ustedes no han venido por mí, han venido por esa casa. Ustedes no han luchado por mí, han luchado por esta casa”, aseveró en medio de una asamblea que se lleva a cabo en la zona de Villa Fátima.