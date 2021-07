Lluta se acoge al derecho al silencio

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Armin Lluta, se hizo presente ante la Fiscalía de la ciudad de La Paz en calidad de sindicado y se acogió al derecho al silencio.

“Yo me he abstenido a mi derecho constitucional de guardar silencio. Eso no significa que estamos ocultando algo, más al contrario, vamos a colaborar con todas las investigaciones, vamos hacer los descargos correspondientes de todas nuestras declaraciones y vamos a enmarcarnos de acuerdo a nuestros estatutos”, señaló Lluta en declaraciones ante los medios de comunicación.

El dirigente dijo además que este problema debe ser resulto por los socios de Adepcoca

Lluta es investigado por la supuesta comisión del delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad.

Antes de ingresar a la Fiscalía señaló que no se cometió ningún delito.

"Nosotros no somos ningunos delincuentes, nos han indicado que somos golpistas, pero yo no he cometido ningún delito. Yo siempre voy a defender a los socios, lo voy a hacer por ellos y mi institución. He presentado mis descargos y esperamos que la justicia actúe según las normas”, dijo el dirigente.