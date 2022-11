"Lo arrastró por la calle": Perro rottweiler que atacó a otro can fue llevado a Zoonosis

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un perro de raza rottweiler atacó a un can mestizo, durante el mediodía de este lunes 14 de noviembre, en la calle Santa Clara, zona sur de la ciudad. Los hechos se produjeron cuando el perro de raza 'peligrosa', salió de su domicilio, atacando a la otra mascota que estaba en una acera.

En las imágenes se observa que un hombre intenta separar a los perros, golpeándolo con un palo, por varios minutos. De acuerdo a los testigos, el can sufrió graves heridas, el ataque causó temor en los vecinos por la agresividad del rottweiler que cuando salió de su casa no portaba bozal.

"Estábamos regresando del colegio con mi hermano, vimos al perro agresor salir de su casa. De repente se abalanzó sobre el otro perrito que estaba echado en su acera, me desesperé e intenté lanzarle piedras para separarlos, pero mi hermano me detuvo, me dijo 'no tal vez te agarra a vos'. Procedí a grabar todo lo que ocurrió", contó una estudiante que transitaba por el lugar.

Los vecinos solicitaron la presencia inmediata de Zoonosis, porque en el barrio hay una Unidad Educativa "Santa Clara de Asís", la vivienda del perro rottweiler se encuentra justo al frente, representando un peligro tanto para los estudiantes, transeúntes y los mismos vecinos.

"Las imágenes son impresionantes, es riesgoso para los niños y para este sector. El propietario del perrito que fue agredido no escucha bien, y señor de la casa verde lo ha soltado a su can. Necesitamos que venga Zoonosis, realice la investigación correspondiente. Los vecinos estamos preocupados, porque hay menores que circulan por este sector", contó uno de los vecinos.

Este miércoles 16 de noviembre llegó personal de Zoonosis hasta el domicilio y proceder a la captura del can rottweiler. El dueño fue notificado y el animal llevado hasta dependencias municipales, el propietario lamentó lo ocurrido y señaló que su mascota no es violenta.

"El señor tendrá que apersonarse con toda la documentación pertinente, será sujeto a sanciones administrativas de acuerdo al reglamento", remarcó el jefe de la unidad de Zoonosis del municipio de Cochabamba, Diego Prudencio.

"Mi perrito se escapó, primera vez que sucede, nunca tuve quejas de nada. Como pueden ver no es agresivo, es mansito, incluso se apegó a los de Pofoma. El perro es muy cariñoso, no es agresivo, salió de la casa tranquilo, sin ladrar, es el único perrito que tenemos. Nunca pensamos que podría pasar este incidente", contaron los propietarios .

Autoridades señalaron que el can será puesto a observación, para determinar las acciones a asumir.