"Atacó a una niña el 2019": El perro de raza rottweiler 'Satán' luego de tres años fue adoptado

Cochabamba, Bolivia

El perro de raza rottweiler, llamado “Satán”, acusado de atacar y causar la muerte de la pequeña Fernanda, durante abril del 2019 en Cerro Verde, permanecía en custodia de Centro de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba hasta que la conclusión de las investigaciones.

Han pasado tres años y el can finalmente fue adoptado, un Sargento de la Policía se hizo responsable de su cuidado. Recordemos que el pasado 3 de abril se produjo el ataque a una menor de cinco años, producto de este hecho la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) aprehendió a tres personas: la madre, abuela y tía de la menor.

Durante el 2019 un ciudadano, Gonzálo Velásquez, se presentó en Zoonosis, buscando adoptar a “Satán” el perro rottweiler, sin embargo no se dio curso a esta solicitud, debido a que el caso se encontraba en investigación. Llegó con documentos en mano para solicitar la adopción, sin embargo no es policía, ni militar, por lo que sus posibilidades se redujeron.

Durante el proceso el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó pruebas laboratoriales en Genética Forense, dando como resultado que la sangre encontrada en Satán, sí correspondía a la niña de 5 años fallecida en abril, con lo cual quedaría demostrado que hubo contacto entre el can y la menor.

"Tengo entendido que fue dado en adopción a un efectivo policial, no se tienen los datos, sin embargo se realizará la recolección de información respecto al paradero de este animalito para realizar seguimiento. Debemos saber quién fue el adoptante de Satán", declaró el Jefe de Zoonosis, Diego Prudencio.

El responsable de esta unidad remarcó que cuando llegó a la institución el can ya no se encontraba en predios municipales, pero de acuerdo a informes hacían referencia de que el can era amigable, dócil, con un buen temperamento.

