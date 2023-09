Los sueños truncados de Félix, un padre amoroso que murió atropellado

Cochabamba, Bolivia

Con solo 26 años, Félix Pastor García era todo un soñador que se esforzaba día a día para convertir en realidad lo que anhelaba. Sin embargo, sus planes se truncaron cuando un conductor lo atropelló el pasado 1 de Julio en la avenida Blanco Galindo. Sus familia no encuentra consuelo, está destruida y exige justicia.

Padre de dos niños, estudió gastronomía y planeaba abrir un restaurante junto a su madre, era amante de los animales a los cuales rescataba de la calle en varias ocasiones. Ahora su familia realiza una vigilia en el lugar donde perdió la vida, en una pequeña carpa.

Félix amaba a su familia, tanto que reconoció al hijo de su esposa como suyo, estaba orgulloso de su pequeña familia, a quien protegía y amaba. "Tiene una niña y niño, la pequeña es mi nieta y el varoncito lo reconoció sin ser el papá", dijo Doña Virginia.

Entre otras de sus virtudes estaba que amaba a los animales, era rescatista, tenía 15 canes a quienes cuidó y protegió. Dante es uno de canes rescatados, el peludito tiene letreros en que pide justicia para su amo, a quien no volverá a ver nunca más.

"Dante era un perrito de la calle, a quien cuidó y protegió. A uno de ellos los hizo operar, a otro lo alimentó, sus perros se llaman Dante, chico, café no me acuerdo todos los nombres (...) Señor conductor no lo culpo, solo me pregunto porque no lo auxilio, tal vez estaba vivo", lloró amargamente la mamá de Félix.