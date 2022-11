Loza afirma que Evo no manda en el MAS

Cargando...

El senador Leonardo Loza afirmó que Evo Morales no manda en el Movimiento Al Socialismo (MAS) aunque sea el líder del partido político.

“En el MAS no manda Evo Morales, no sé de dónde sale ese discurso equivocado, claro, el MAS tiene enorme liderazgo, monumental liderazgo, que es Evo Morales, pero el líder no es aquel que instruye, que rige, sino el líder, así como Evo Morales, es el que obedece y siempre está con las bases”, dijo.

El oficialismo en la Asamblea se dividió en dos bandos, unos que respaldan al presidente Luis Arce y otros a Morales. Durante el tratamiento de la Ley del Censo en la Cámara de Senadores, los senadores del MAS se acusaron de traidores y señalaron que no reciben órdenes de nadie para apoyar o rechazar la norma.

Tras un acalorado debate, finalmente el Senado sancionó la norma que ahora se espera que sea promulgada por el mandatario.

Loza también cuestionó a los senadores de su bancada que votaron para aprobar la ley y dijo que deberán rendir cuentas a las organizaciones sociales y al instrumento político por su conducta.

El senador aseguró que la norma no fue aprobada por la bancada del MAS sino por Creemos, Comunidad Ciudadana y algunos senadores del MAS, aunque se conoce que siete senadores del oficialismo validaron el documento en grande y seis a detalle.