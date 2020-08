Loza: “Grupos armados no son de organizaciones del Trópico”

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El ejecutivo de la Federación Chimoré, Leonardo Loza, aseguró que las imágenes donde muestran a grupos armados no corresponden al Trópico. Durante entrevista con radio Kawsachun Coca dijo que los vídeos difundidos en redes sociales, no corresponden a las organizaciones.

“Desmentimos cualquier acusación frente a estos últimos imágenes o vídeos de que supuestamente habría algunos grupos armados, totalmente falso mentira, no corresponden a nuestras organizaciones del Trópico de Cochabamba”, aseveró.

Loza remarcó que la lucha de su sector es pacífica y democrática, “Por eso rechazamos esas apariciones (de las imágenes de grupos armados) que recalco no forman parte de nuestros sindicatos, no forman parte de nuestras centrales no, forman parte de nuestras federaciones”.

Pidió a sus afiliados que tampoco caigan en la provocación ni la “trampa del gobierno”. Aseveró que eso ocurrió el año pasado y que derivó en las muertes registradas en el conflicto.