Luis Arce: "Hay que estar loco para pensar que nuestro gobierno va a afectar a los más pobres"

Luis Arce presidente de estado, en el Ampliado Nacional de las 20 provincias del departamento de La Paz negó que la Ley 1386 afecte a la población, "¿Ustedes creen que vamos a ir a afectar los intereses de los más pobres? No, no es verdad", expresó ante los sectores afines al gobierno quienes ovacionaron sus palabras del mandatario.

La autoridad de estado afirmó: "Mañana, nosotros derogamos esa ley (1386) y otro pretexto van a buscar", en alusión a que si la normativa por la cual existe la movilización se abroga, quienes llevan adelante esta medida de presión buscarán el mecanismo de seguir interrumpiendo la gestión gubernamental.

Finalmente, convocó a sus militantes a defender el proceso de cambio que nunca va terminar: “Aquí hay que organizarnos. Como ustedes mismos lo han dicho, no vamos a permitir otra vez que pase como en 2019 y no solamente es acá en nuestro departamento, en La Paz, es en los nueve departamentos donde nuestros hermanos están decididos. Hay que defender, vamos a defender nuestro proceso porque les hemos ganado en las urnas, en la cancha y ellos, lo que no han ganado en las urnas, quieren arrancarnos con sus movilizaciones, pagando a la gente”, aseguró Arce.