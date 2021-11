Cabildo multitudinario en Potosí declara "enemigo" a Luis Arce y da plazo de 24 horas para abrogar la Ley 1386

Cargando...

Potosí - Bolivia

El cabildo multitudinario realizado en Potosí determinó declarar "enemigo" de esa región al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, al vicepresidente David Choquehuanca y exigir la renuncia del gobernador Jhonny Mamani, del MAS. También se otorgó un plazo de 24 horas al Gobierno para abrogar la Ley 1386.

"Dar plazo de 24 horas al gobierno de Luis Arce (para) abrogar la ley 1386 y el paquete de leyes anticonstitucionales y antidemocráticas por ir en contra de la población boliviana", señala una de las 13 demandas planteadas por el departamento.

Ante una masiva concentración en la plaza 10 de Noviembre, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, manifestó que la administración de Arce debe abrogar las "leyes malditas" y recordó que su departamento no recibe atención a sus demandas.

“Decirle al Gobierno, a nuestras autoridades locales, que se han equivocado con el pueblo potosino, que es digno, rebelde, que no recibe atención. No se vuelvan a equivocar, acá, sí o sí, se tienen que abrogar estas leyes malditas, vamos a poner el pecho, porque no vamos a dejar que haya sometimiento”, dijo el líder cívico potosino Juan Carlos Manuel.

Cargando...

Anticipó que habrá un día de abastecimiento para después continuar con la suspensión de actividades hasta que el MAS elimine las leyes que no fueron consensuadas ni socializadas.

“Vamos a programar un día para el autoabastecimiento, tenemos que lograr la abrogación de estas leyes malditas, esa es la lucha, y a nivel nacional les pedimos a los pequeños y grandes comerciantes, tomar en cuenta que esta lucha afecta a todos”, aseguró.

Los otros 12 puntos planteados por Comcipo

1.- Declarar persona no grata y enemigo de la población potosina al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, por “ser racistas y discriminadores al no atender las demandas de Potosí”.

Cargando...

2.- Exigir la renuncia del gobernador Jhonny Mamani, del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Potosí Marcial Ayali “por financiar y encabezar los enfrentamientos con los hermanos campesinos” que terminaron con un fallecido, un joven indígena.

3.- Exigir la renuncia del comandante departamental de Policía Juan Carlos Mercado “por no resguardar el orden y parcializarse con la gente del MAS”

4.- Dar plazo de 24 horas al Ministerio Público para que de oficio inicie un proceso en contra del gobernador, autor o autores materiales e intelectuales por el deceso de un ciudadano potosino, caso contrario piden la renuncia de la fiscal departamental Roxana Choque.

5.- Se exige a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional restituir los dos tercios para la aprobación de leyes constitucionales y democráticas que favorezcan a los bolivianos y eliminar la mayoría simple "que sólo es utilizado para aprobar cualquier cosa de leyes a provechando el rodillo masista, ocasionando perjuicios al pueblo boliviano”.

6.- Se exige proceso penal a los ciudadanos Tomás Acarapi Suyo, Martín Buezo y Mario Mamani Salazar, de la subcentral Tomás Frías, quienes “trajeron a los hermanos del área rural para confrontar con el pueblo potosino por órdenes del gobernador y del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental”.

7.- No se aceptará ninguna persecución política a quienes se movilizan en el país y en departamento.

8.- Anular todos los procesos políticos de persecución que encararon desde el momento que han entrado al poder, como el caso de Ramiro Subia.

9.- Se pide la renuncia de la defensora regional del Pueblo Vilma Martínez, a quien acusaron de parcialidad.

10.- Demandar al rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías, Roberto Bohórquez, dar un paso al costado si no se suma a la lucha del pueblo.

11.- Una jornada de abastecimiento para seguir con la lucha. Exigen a los comités cívicos y organizaciones del país sumarse a la lucha conjunta.

12.- Pedir a los policías y militares unirse a la lucha del pueblo potosino y boliviano.