Nacionales

Comité multisectorial convoca a parlamentarios electos para fortalecer propuestas económicas

Los temas a debatir están relacionados con la seguridad jurídica, no avasallamientos, acceso a mercados, exportaciones, pequeña propiedad, devolver certidumbre para la inversión extranjera.

Hans Franco

21/08/2025 9:56

Foto: Klaus Frerking, presidente de la CAO
Santa Cruz

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), informó que el comité multisectorial invitó para este lunes 25 de agosto, a los senadores y diputados electos por Santa Cruz, de todas las fuerzas políticas con representación legislativa, a un encuentro para exponer las necesidades y propuestas del sector productivo, que coadyuven en la reactivación económica.

Este miércoles se reunieron con diversos sectores productivos, gremiales y otros en la ciudad de El Alto, para plantear propuestas económicas que reactiven la economía del país.

“Hicimos llegar las notas de invitación a todos los parlamentarios electos por Santa Cruz desde la Cámara Agropecuaria del Oriente. Los hemos invitado para el día lunes a las 8 de la mañana en los predios de la CAO, de la Fexpo esperándolos para compartir todas las propuestas y profundizar todo lo que venimos diciendo”, informó Frerking a la Red Uno.

Los temas a debatir están relacionados con la seguridad jurídica, no avasallamientos, acceso a mercados, exportaciones, pequeña propiedad, devolver certidumbre para la inversión extranjera.

En ese marco, Frerking instó a los nuevos gobernantes hacer respetar la propiedad privada, garantizar los combustibles, mejorar las exportaciones y que vuelvan los dólares.   

Considera que la democracia se reafirma con los resultados electorales y ahora se espera las mejoras en el ámbito económico.

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

