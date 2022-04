Madre de la supuesta raptora de la bebé Valeria niega que su hija haya cometido el delito

La Paz

La madre de la adolescente acusada de rapto de una bebé negó este jueves que, su hija haya cometido el delito, afirmó que simplemente quiso ayudar a la progenitora, quien le pidió su colaboración.

“Ella la dejó a la bebé en mi casa, fue a mi domicilio mareada pidiéndole ayuda a mi hija, ayúdame mi mamá esta hospitalizada, mis hermanitos no tienen que comer, no se de donde sacar plata, no puedo ir con la bebé a vender, le dijo. Mi hija por compasión recibió a la bebé”, manifestó la madre de la supuesta raptora.