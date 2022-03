Madre del niño que casi fue raptado cuenta que les siguieron por varias cuadras

Cochabamba, Bolivia

La madre del niño que casi fue raptado de sus brazos ayer por la mañana contó que les siguieron varias cuadras antes de intentar secuestrar a su hijo. Sin embargo, no pudo verles el rostro porque los sujetos llevaban barbijos y gorras.

El hecho sucedió ayer por la mañana, en el sector de Chacacollo, en Sacaba, en inmediaciones del kilómetro 5 de la Av. Villazón, cuando madre e hijo se dirigían a la unidad educativa donde estudia el menor manejando una bicicleta.

"Pensé que era un radio taxi que estaba viniendo a dejar un pasajero a una de las casas cerca del módulo policial, pero no era así. Cuando me moví de la puerta del módulo volvieron a venir detrás de mí", relató la víctima.

"Cuando estaba a media cuadra del colegio, a mi niño le agarraron de la mochila, no me dejé y me apretaron el brazo. Me aguanté, no sé si sentía dolor en ese momento, lo único que quería es que no le agarraran a mi hijo. Me arañaron el brazo y seguían forcejeando. Lo único de valor que tenía era mi celular, que estaba en mi bolsillo", agregó.