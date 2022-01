Detención preventiva para la mujer que raptó al bebé Mateo

Cochabamba, Bolivia

La justicia determinó detención preventiva en la cárcel de “San Sebastián” mujeres, por seis meses, para Nancy Choque Labayén acusada por el rapto del bebé Mateo Tórrez Vásquez de 8 meses.

El abogado de la familia, Roberto Orellana, señaló que pedirán la pena máxima para la acusada, dijo que Choque daba varias versiones de lo sucedido, no descartan que hayan más implicados en el caso.

La parte denunciante exigirá la triangulación de llamadas, para verificar si existirían cómplices, porque no se descarta es que se trate de un grupo de Trata y Tráfico.

La mamá del pequeño Mateo, Elsa Vásquez, indicó que ahora no sólo recibe amenazas, ahora un vehículo de color blanco la siguió durante horas de la mañana.

“Un taxi blanco me siguió y una señora me sacaba fotos, sus familiares me están haciendo perseguir. Pido garantías para mi familia e hijos (…) No estaré conforme hasta verla dentro la cárcel y con la pena máxima”, dijo a la Red Uno Elsa.