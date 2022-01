Rapto de Mateo: “Mi inquilina llegó con un bebé que no era suyo”

Quillacollo, Cochabamba

Mateo Torrez Vásquez, el bebé de 8 meses que fue raptado en el municipio de Quillacollo, fue hallado encontrado la mañana del miércoles 12 de enero. La acusada de 35 años fue identificada como Nancy Choque Labayén.

La noche del martes, la División Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) reportó el rapto, tras más de 12 horas de la desaparición del infante, la Policía Boliviana reportó por sus redes sociales que el bebé fue encontrado.

El rapto ocurrió a las 20:30 horas del martes y el caso ya fue denunciado en la Policía y la Defensoría de la Niñez del municipio de Quillacollo.

Se logró encontrar al menor gracias a la oportuna intervención del dueño de casa de Choque, que sospechó de su inquilina al verla llegar repentinamente con un bebé, mientras revisaba sus redes sociales vio la publicación de la búsqueda de Mateo y se dio cuenta que se trataba del mismo infante.

“Estaba revisando mi Facebook y veo la publicación en el celular de mi mujer, le dije medio parecido tiene esta wawita. Hable con mi inquilina y le miré bien, me di cuenta que era la wawa. En son de broma le dije a la señora: ¿Cómo es posible, te has hecho de otra wawa? Y me dice que es de su hermana y solo está cuidando”, relató a la Red Uno.

Al corroborar que era el menor buscado por la Policía, llamó para realizar la denuncia. Sin embargo la mujer estaba lista para salir con sus dos hijos y el bebé Mateo en brazos, el dueño de casa y su madre retuvieron a Nancy Choque.

“Veo que la señora sale al frente de la avenida con el bebé y sus dos hijos, no me quedó otra que interceptarla y agarrar a la wawa para que no se escape. Sería irresponsable que como dueño de casa, te esté dejando ir sin confirmar si es tu bebé o no, le dije, además he llamado a la patrulla y hasta que no sepa si es tu bebé no te puedes ir”, contó.